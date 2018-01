Internos da Febem vão jogar no Maracanã Pisar no gramado do Maracanã, no Rio de Janeiro, é o sonho de todo jogador de futebol. E os internos da Seleção da Febem, comandada por Zé Maria, ex-jogador do Corinthians, e Antônio Rodrigues, ex do Santos, terão hoje a oportunidade não só de conhecer o estádio, mas de participar da Olimpíada Socioeducativa pela Paz, organizada pelo Departamento Geral de Ações Socioeducativas do Rio (Degase), a Febem carioca. Leia mais no Jornal da Tarde