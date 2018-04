Interpol detém 423 integrantes de máfia de apostas asiática

Foram detidas 423 pessoas em vários países asiáticos no âmbito de uma operação coordenada pela Interpol contra uma rede de crime organizado dedicada a fazer apostas ilegais em futebol, com a apreensão de mais de US$ 680 milhões - cerca de R$ 1,2 bilhão. Os agentes fecharam 272 locais dedicados a esse tipo de negócio fraudulento, segundo comunicado da Interpol divulgado em Lyon (sudeste francês). "As apostas ilegais de futebol não só são um delito, como também freqüentemente estão relacionadas com casos de corrupção, lavagem de dinheiro e prostituição, o que gera grandes lucros", declarou o diretor de Serviços Policiais da organização, Jean-Michel Louboutin. A operação teve início em junho passado, com uma reunião em Bangcoc entre representantes da Interpol e de corpos policiais de China, Malásia, Cingapura, Tailândia e Vietnã. As detenções foram realizadas entre outubro e meados de novembro, e os agentes apreenderam, além de computadores, cartões de crédito, telefones celulares e automóveis.