Interpol invade sedes de empresas argentinas investigadas no escândalo da Fifa Agentes da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) e da Polícia Federal da Argentina invadiram, nesta sexta-feira, em Buenos Aires, as sedes das duas empresas locais que são investigadas no escândalo de corrupção que abala a Fifa. A Justiça argentina já expediu mandado de prisão contra os proprietários dessas empresas, mas os três empresários estão foragidos.