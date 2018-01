Intertoto: rodada define 11 classificados A terceira rodada da Copa Intertoto definiu mais 11 equipes classificadas, que vão brigar por três vagas extras para a próxima edição da Copa da Uefa. Equipes como a Lazio (Itália), Newcastle (Inglaterra), Hamburgo (Alemanha), Deportivo La Coruña (Espanha) e Lens (França) conseguiram a classificação nos jogos da tarde deste sábado. A surpresa foi a eliminação do Borussia Dortmund (Alemanha) pelo Sigma Olomouc (República Checa), no empate sem gols. A Lazio arrancou um empate por 1 a 1 com o Tampere, na Finlândia. Mas até podia perder de pouco, já que havia vencido o primeiro jogo por 3 a 0. Já o Newcastle fez prevalecer sua condição de favorito atuando na Inglaterra ao derrotar o Dubnika, da Eslováquia, por 2 a 0 - no jogo de ida o time inglês venceu por 3 a 1. Os outros resultados deste sábado: Hamburgo 2 x União de Leiria (Portugal) 0, Zalgiris (Lituânia) 2 x Egaleo (Grécia) 3, Sigma Olomouc (República Checa) 0 x Borussia Dortmund 0, Slovan Liberec (República Checa) 1 x Roda Kerkrade (Holanda) 1, Slaven (Croácia) 0 x Deportivo La Coruña 3, Lens (França) 4 x Varteks (Croácia) 1, Olympique de Marselha (França) 2 x Young Boys (Suíça) 1, Valencia (Espanha) 2 x Ghent (Bélgica) 0, Wolfsburgo (Alemanha) 2 x Gotemburgo (Suécia) 0. Os classificados: Lazio, Newcastle, Olympique de Marselha, Hamburgo, Valencia, Zalgiris, Sigma, Roda, Deportivo La Coruña, Wolfsburgo e Lens. Para este domingo ficou o jogo Saint Etienne (França) x Cluj (Romênia).