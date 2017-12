Invasão de campo no jogo do Brasil surpreende organização O porta-voz do Comitê Organizador do Mundial, Gerd Graus, reconheceu nesta quarta-feira que o sistema de segurança não funcionou durante a partida entre Brasil e Croácia. Ele não conseguiu explicar como um torcedor conseguiu pular duas valas de proteção, enganar os policiais responsáveis pela segurança e entrar no campo de jogo, no Estádio Olímpico de Berlim. "O invasor é um jovem esportista croata que não se mostrou agressivo, mas confesso que nos surpreendeu porque, em primeiro lugar, pulou um fosso de dois metros; depois, superou outra vala e, na sua correria desenfreada, derrubou dois policiais antes de entrar em campo. Foi um fato insólito", admitiu Graus. O jovem croata ficou impedido de entrar em qualquer outro jogo do Mundial. Além disso, o Comitê Organizador apresentou uma queixa criminal contra ele. O regulamento da competição estabelece que, em casos como esse, a punição é uma multa de 1.000 euros. O porta-voz afirmou ainda que houve três outras tentativas de invasão do campo, que foram frustradas pelos seguranças. Com relação às duas tochas que foram acesas nas arquibancadas, durante a partida, Graus também admitiu que se trata de um problema que precisa ser corrigido. "Sabíamos que na Croácia existe o costume de se acender tochas e, nos postos de controle de acesso ao estádio, foram apreendidos 823 objetos pirotécnicos. Mas dois escaparam. Vamos investigar o assunto, revisar os vídeos, tentar encontrar os responsáveis e puni-los", explicou.