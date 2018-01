Invasão deixa 36 feridos na Turquia Trinta e seis pessoas ficaram feridas em Bursa, na Turquia, por causa de uma "avalanche" de torcedores, sem ingressos, que forçou entrada no estádio, com capacidade para 20 mil espectadores, para ver o Bursapor enfrentar o Erzurumspor pelo Campeonato Turco. A maioria teve lesões leves e fraturas. Três ficaram gravemente feridos, mas não correm risco de vida. Após a confusão, o Bursaspor venceu por 6 a 0. Sábado, no jogo entre Galatasaray e Samsunspor, três pessoas foram esfaqueadas e oito detidas.