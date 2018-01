Invasões de campo preocupam alemães As quatro invasões de campo registradas durante a Copa das Confederações foram alvo de preocupação extra nos testes para a realização da Copa do Mundo de 2006, aprimorados ao longo do torneio conquistado pelo Brasil. O presidente do Comitê Organizador do Mundial, Franz Beckenbauer, reconheceu sua inquietude com "esses dementes que existem em todas partes do mundo e cuja única diversão parece ser sabotar a festa dos outros". No entanto, Beckenbauer prometeu que o problema será resolvido até a Copa do Mundo. Diversas medidas serão adotadas - uma delas visa a preparar melhor as equipes de segurança. Os estádios mostraram que estão em condições de abrigar os jogos da Copa, apesar das goteiras observadas na cobertura do Waldstadion, em Frankfurt, durante a final da Copa das Confederações entre Brasil e Argentina. O vice-presidente do Comitê Organizador, Horst Schmidt, disse que as goteiras surgiram devido a uma tempestade incomum que caiu sobre Frankfurt, e que embora a cobertura passe por uma revisão, não apresentará problemas no Mundial. Schmidt afirmou que a cobertura cumpriu com sua função ao proteger o público e os jogadores da chuva torrencial, e que sem ela a final teria sido interrompida. Em duas cidades da Copa das Confederações, Frankfurt e Colônia, haverá melhorias nas ruas próximas aos estádios, sobretudo nas placas de sinalização aos torcedores que desconhecem a região. Em Nuremberg, por exemplo, as indicações são impecáveis desde as plataformas de desembarque da estação de trem até o estádio. As delegações participantes da Copa das Confederações em geral ficaram satisfeitas com a organização, embora os brasileiros tenham se queixado das condições de treinamento encontradas em Hannover. As medidas de segurança que serão adotadas na Copa do Mundo de 2006, como os ingressos personalizados, só foram testadas, e de maneira parcial, durante o torneio das Confederações. O público respondeu à convocação da imprensa e lotou os estádios, criando uma boa atmosfera. O mais destacável é a maneira como os organizadores foram aprimorando as medidas de segurança ao longo da competição. Beckenbauer repetiu desde o início que preferia cometer erros durante a Copa das Confederações para detectá-los antes da Copa do Mundo. As sedes testadas foram Frankfurt, Leipzig, Nuremberg, Hannover e Colônia. Em 2006, as duas principais sedes da Copa do Mundo serão Berlim, que precisa terminar a construção da nova estação de trens antes do torneio, e Munique, cujo estádio será inaugurado na próxima temporada do futebol alemão.