Invencibilidade do Atlético-MG em casa não assusta o São Paulo

SÃO PAULO - Para se classificar para as quartas de final da Libertadores, o São Paulo terá de quebrar uma incrível sequência de 32 partidas sem perder do Atlético-MG no Independência. São 25 vitórias e sete empates no período superior a um ano, desde a reinauguração da arena, em abril de 2012. Para piorar a situação, em apenas um confronto os mineiros não balançaram as redes ali: no empate por 0 a 0 com o Grêmio, pelo Brasileirão. Foram 83 gols marcados e 28 sofridos, o que faz com que a missão dos paulistas seja bastante complicada.

Apesar disso, Ney Franco garante que o time está preparado para a pressão. "Vai ter um determinado momento em que o Atlético vai perder", aposta o técnico. "A equipe que está mais próxima de conseguir isso é a nossa, pelos confrontos recentes. Vamos trabalhar para isso. Acredito que seja o cenário perfeito para darmos uma guinada. Estivemos fora em um momento da Libertadores e conseguimos continuar. Agora, é mais um momento."

O formato do estádio, como uma ferradura, faz com que a torcida pressione bastante o goleiro adversário atrás de um dos gols. Sendo assim, Rogério Ceni ficará 45 minutos com as torcidas uniformizadas rivais a apenas quatro metros de distância. Nas laterais do campo, os torcedores ficam a sete metros da linha de jogo e a pressão é grande. Outro fator que faz com que o barulho seja amplificado é que no anel superior estão os setores populares, onde o torcedor fica em pé durante os 90 minutos.

Além da proximidade da torcida, as dimensões pequenas do gramado também atrapalham um time que precisa de espaço para jogar. Se no Morumbi o São Paulo consegue se destacar pelo toque de bola, no Independência terá de lidar com uma marcação por pressão feita por jogadores que são incentivados a correr por seus torcedores. Todos os ingressos para a partida foram vendidos. "Tomara que possamos quebrar a sequência deles nesse jogo. Será um feito grande e nos dará motivação enorme", comentou Jadson.

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG - Victor; Marcos Rocha, Réver, L. Silva (G. Silva) e Richarlyson; Pierre, Leandro Donizete e Ronaldinho; Diego Tardelli, Jô e Bernard. Técnico: Cuca.

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi, Edson Silva e Carleto; Wellington, Denilson, Jadson e Ganso; Luis Fabiano e Osvaldo (Douglas). Técnico: Ney Franco.

Árbitro - Roberto Silvera (Uruguai); Horário - 22 horas; TV - Globo, Fox Sports, SporTV; Local - Independência, em Belo Horizonte (MG).