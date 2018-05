Investigadores veem indícios de fraude em assinaturas de Neymar

O Ministério Público Federal (MPF) está investigando novos casos de falsidade ideológica, que não foram alvo da primeira denúncia contra Neymar. As investigações apontam divergências de assinatura do atacante em documentos firmados com o Santos, como o primeiro contrato que ele assinou com o clube, no momento de sua profissionalização, além de outros vínculos, como para pagamento de salários e direitos de imagem.

De acordo com os investigadores, as assinaturas foram dadas em documentos com a mesma data, mas são diferentes entre si. Isso leva à suspeita de que foram assinadas em datas retroativas. Essas assinaturas também não conferem com aquela registrada em um cartório em Santos. Os investigadores não divulgaram mais informações, porque a apuração do caso ainda está em curso.

A denúncia apresentada pelo MPF na semana passada de sonegação fiscal e falsidade ideológica deve ser analisada nesta quinta ou sexta-feira pelo juiz Mateus Castelo Branco, da 5ª Vara de Santos. Ele pode acatá-la, transformando Neymar, seu pai e dirigentes do Barcelona em réus, ou rejeitá-la, antes da abertura de um processo.

Nesta semana, os advogados de Neymar encaminharam uma petição ao juiz pedindo que a denúncia não fosse aceita argumentando que os processos administrativos que são base da denúncia ainda estão em curso na Receita Federal, impedindo uma ação penal. O MPF respondeu à petição para dar continuidade ao caso.