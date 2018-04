Invicto Bragantino lidera Série C isoladamente

Ao término da sétima rodada do Octogonal Final, a última do primeiro turno, pelo Campeonato Brasileiro da Série C, neste domingo à tarde, o Bragantino voltou a assumir a liderança isolada. O time paulista tem 15 pontos e a única campanha invicta nesta fase. Além disso, abriu cinco pontos de vantagem para o quinto colocado, o próprio Atlético. Em Bragança Paulista, o Bragantino sofreu com a forte marcação do Atlético Goianiense, mas conseguiu seus gols na etapa final, com gols de Tiago Vieira, Davi, de cabeça, e Somália. A derrota deixou o time goiano com 10 pontos, em quinto lugar. O resultado que ajudou o Bragantino de forma direta foi a derrota do Crac-GO para o Vila Nova-GO, por 2 a 1, em Uberlândia-MG. Mesmo perdendo o Crac tem 12 pontos, na vice-liderança, igual em pontos com o Bahia que empatou com o Nacional, por 1 a 1, em Campina Grande-PB. O time paraibano só tem dois pontos, na lanterna. Em Teresina, o Barras-PI deu trabalho, abriu dois gols de vantagem mas ficou no empate, por 2 a 2, com o ABC-RN. O time piauiense tem quatro pontos, em penúltimo lugar, enquanto o ABC está em quarto lugar, com 11 pontos. Resultados da 7.ª rodada: Bragantino 3 x 0 Atlético-GO Crac-GO 1 x 2 Vila Nova-GO Nacional-PB 1 x 1 Bahia Barras-PI 2 x 2 ABC-RN.