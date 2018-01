Invicto em 2007, Brasiliense vence o Cruzeiro no Mineirão O Brasiliense provou na noite desta quarta-feira que não está invicto na temporada de 2007 por acaso. O time do Distrito Federal não se intimidou com o fato de jogar no Mineirão e venceu o Cruzeiro, por 1 a 0, na partida de ida das oitavas-de-final da Copa do Brasil. Com o resultado, a equipe do técnico Roberto Fernandes joga pelo empate para passar às quartas-de-final no jogo da volta, marcado para o dia 25, em Taguatinga. Se o placar de 1 a 0 se repetir, a vaga será decidida nos pênaltis. O time mineiro, que briga pelo quinto título da competição nacional, sentiu as ausências de Ricardinho, Gabriel e Geovani, os dois primeiros suspensos e terceiro sentindo uma fadiga muscular. Com um meio-de-campo bastante modificado, o Cruzeiro foi surpreendido logo aos seis minutos da etapa inicial. O meio-campista Agenor aproveitou cobrança de escanteio da esquerda e subiu livre para marcar de cabeça, marcando o único gol da partida. A equipe da casa teve duas chances nos minutos finais da primeira etapa, mas não conseguiu traduzir em gols as oportunidades. No segundo tempo, o técnico Paulo Autuori mudou o esquema e fez alterações procurando dar mais poder ofensivo à sua equipe. Porém, o Cruzeiro, mesmo mais organizado em campo, não conseguiu superar a marcação do adversário e por pouco não sofre o segundo gol no final. ?A nossa equipe mostrou a força que tem. Demos o primeiro passo para a nossa classificação?, comemorou o meia Carlos Alberto, um dos destaques do Brasiliense, que ainda não sofreu nenhuma derrota nos 16 jogos disputados na atual temporada. Os jogadores cruzeirenses foram para o vestiário debaixo de vaias e de um coro de ´time sem-vergonha´. ?O gol desestabilizou nosso time?, tentou justificar o atacante Araújo. CRUZEIRO 0 X 1 BRASILIENSE Cruzeiro - Fábio; Jonathan, Luizão, Gladstone e Fábio Santos (Thiago Heleno); Paulinho Dias, Léo Silva, Maicosuel (Fellype Gabriel) e Leandro Domingues (Rômulo); Araújo e Guilherme. Técnico: Paulo Autuori. Brasiliense: Guto; Patrick, Aílson, Padovani e Rodriguinho; Coquinho (Ademar), Agenor, Carlos Alberto e Allan Dellon (Adrianinho); Dimba (Catatau) e Warley. Técnico: Roberto Fernandes. Gol - Agenor, aos seis minutos do primeiro tempo. Cartões amarelos - Patrick, Warley, Carlos Alberto e Ailson (Brasiliense). Árbitro - Willian Marcelo Souza Nery (RJ). Renda - R$ 158.922,50. Público - 14.188 pagantes. Local - Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).