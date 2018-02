Invicto há 4 jogos, Corinthians deve mudar para pegar Barueri Depois de conseguir achar a fórmula vitoriosa no Corinthians, Emerson Leão terá que alterar a equipe mais uma vez para enfrentar o Grêmio Barueri, no próximo domingo, no Pacaembu. O treinador da equipe do Parque São Jorge não poderá contar com os zagueiros Marinho e Marcus Vinícius, que receberam o terceiro cartão amarelo na vitória diante do Noroeste e estão fora do confronto pela 15.ª rodada do Paulistão. Com a formação com três zagueiros, o Corinthians não perde há quatro jogos - três pelo Estadual e um pela Copa do Brasil. Apesar do capitão Betão voltar após cumprir suspensão, Leão tem apenas Gustavo como zagueiro de ofício. Desta forma, deve mudar o esquema para o 4-4-2 ou, se quiser, improvisar algum volante na zaga. Leão tem Wendel - ainda não jogou na temporada - e Marcelo Mattos que podem atuar no setor. O comandante corintiano também segue sem contar com o meia Roger e o atacante Arce, que estão com lesões musculares e ficarão algumas semanas parados. Já o goleiro Jean deve voltar aos treinos após um período se recuperando de uma lesão no ombro esquerdo. Para recuperar a titularidade, ele terá a difícil luta com Marcelo, que atuou nas últimas três vitórias - Bragantino, Treze-PB e Noroeste. Após a folga desta segunda-feira, os jogadores se reapresenta na tarde de terça, quando Leão começará a solucionar o problema na formação do time. Como só a vitória interessa para seguir vivo na luta por uma vaga nas semifinais do Estadual, o Corinthians pode entrar em campo diante do Barueri mais ofensivo, utilizando Daniel Grando ou Jean Carlos no ataque. Após o triunfo sobre o Noroeste no último fim de semana, o Corinthians ocupa a sétima colocação no Paulistão com 23 pontos, dois a menos que o Palmeiras, que ocupa o quarto posto e, por enquanto, está levando a última vaga para as semifinais. O líder do torneio é o Santos, que acumula 35 pontos e está praticamente classificado, assim com o São Paulo, segundo na tabela.