Invicto há oito jogos, Flu tenta abrir vantagem sobre o Avaí na Copa do Brasil

Em boa fase, invicto há oito jogos e vindo de goleada sobre o Flamengo, o Fluminense recebe o Avaí nesta quinta-feira buscando sair com vantagem no confronto de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Com o Maracanã ainda fechado, o duelo que começa às 19h15 será realizado no Engenhão.

O técnico Abel Braga não confirmou a equipe, mas ela deve ser a mesma que atropelou os reservas do Flamengo no domingo, pelo Campeonato Carioca. Mas o treinador alerta que a torcida não pode esperar um novo espetáculo, agora diante dos catarinenses.

"O que eu quero conseguir é uma pequena vantagem, pelo menos. As pessoas têm de saber que estamos com os pés no chão, e não nos sentimos vaidosos por nada que fizemos", afirmou Abel. "O Avaí tem pelo menos oito jogadores que estavam no ano passado, e vimos a dificuldade", completou o treinador, lembrando o jogo válido pelo returno do Brasileirão de 2017, quando o Fluminense venceu em casa por apenas 1 a 0.

No Avaí - que avançou à terceira fase após eliminar o Juventude -, o discurso é de respeito à equipe carioca, mas também da busca por um bom resultado no Rio. "O Fluminense é uma equipe que está embalada, que acertou no esquema 3-5-2, e está há quatro jogos sem tomar gols. Mas não estamos pensando só nas qualidades deles, aqui também temos as nossas", disse o zagueiro Alemão. "Temos totais condições de sair de lá (Engenhão) com bom resultado."

Seu companheiro de zaga, Betão, também comentou sobre a necessidade de o time voltar a Santa Catarina com alguma vantagem. "Sabemos da qualificação da equipe deles, mas precisamos fazer nosso jogo e assim conquistar um ótimo resultado fora de casa, independente da fase deles", ponderou o defensor.