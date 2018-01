Invicto, São Caetano rejeita as vaias O São Caetano vive outra situação inusitada na sua curta existência. Mesmo invicto no Campeonato Brasileiro, ao lado dos líderes Cruzeiro e Atlético-MG, o time não tem apresentado bom futebol e deixou o gramado do estádio Anacleto Ca mpanella, sábado, vaiado após o empate contra o Grêmio, por 1 a 1. O técnico Mário Sérgio considera as vaias injustas. Ele justifica que o Azulão conta com "um elenco muito sério, com jogadores responsáveis, que trabalham bastante no dia-a-dia". Mas, de forma geral, todos reconheceram que o time não teve uma boa atuação em seu segundo empate consecutivo em casa. Mário Sérgio já estava acostumado com as críticas, mas ele acha fundamental dar tranqüilidade aos jogadores. O técnico não aceitou as acusações de que o time continua mudando muito de um jogo para outro. Tinha ido bem no empate de 1 a 1 com o Flamengo, atuando no esquema 3-5-2, mas iniciou o jogo contra o Grêmio de maneira diferente, no esquema 4-4-2. "São mudanças técnicas e táticas que sempre usamos conforme a necessidade ou conforme o adversário", defende-se Mário Sérgio. Com relação aos resultados, ele acha que a campanha é boa. O São Caetano soma sete pontos, ocupando a 11ª posição, com uma vitória e quatro empates. Por enquanto, é o time que mais empatou, garantindo o título de "Rei do Empate". Os jogadores ganharam folga prolongada e se apresentam no estádio nesta terça-feira cedo. O único problema de contusão é o lateral-esquerdo Zé Carlos, com pequeno entorse no tornozelo. Mas ele terá tempo de se recuperar até o jogo contra o Vasco da Gama, domingo, em São Januário.