Inzaghi e Kaká comandam vitória do Milan na Liga dos Campeões O atacante Filippo Inzaghi saiu do banco, marcou dois gols e deu o passe para o terceiro na vitória do Milan por 3 x 0 sobre o Shakhtar Donetsk, na terça-feira, deixando o atual campeão da Liga dos Campeões quase classificado para uma vaga nas oitavas-de-final. O atacante italiano agora acumula 62 gols em torneios europeus de clubes, igualando a marca do recordista, o alemão Gerd Mueller. Finalizador oportunista, ele aproveitou uma bola difícil de Andrea Pirlo três minutos depois de entrar em campo, aos 21 do segundo tempo, e aos 27 deu o passe para Kaká anotar o seu. O meia brasileiro devolveu o presente já no final dos descontos, avançando na direção do gol e rolando para Inzaghi concluir à queima-roupa. A vitória --depois de um primeiro tempo dominado pelo Shakhtar-- coloca o Milan em primeiro lugar no grupo D, três pontos à frente dos ucranianos. (Por Igor Nitsak)