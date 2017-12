Inzaghi é operado e fica fora 3 meses O atacante do Milan, Filippo Inzaghi, foi submetido nesta segunda-feira a uma cirurgia no tornozelo esquerdo e deve ficar afastado dos gramados por pelo menos três meses, segundo informaram os médicos do clube. A cirurgia - realizada na Antuérpia - teve o objetivo retirar um fragmento ósseo que lhe provocava fortes dores. O atacante, que já operou esse mesmo tornozelo em abril, permaneceu duas semanas em repouso antes que os médicos decidissem que o jogador deveria voltar à sala de cirurgia. Depois da operação de abril, Inzagui ficou um mês e meio se recuperando, mas as dores voltaram. O problema se agravou depois da partida contra o Barcelona na Liga dos Campeões há duas semanas.