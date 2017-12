Inzaghi pode ficar 4 meses afastado O atacante Filippo Inzaghi, do Milan e da seleção italiana, poderá ficar até quatro meses afastado dos gramados, segundo previsão feita nesta quarta-feira pelos médicos do clube. O jogador - que se machucou na partida de domingo contra o Chievo, pelo Campeonato Italiano - foi submetido a uma operação para a reconstrução do ligamento lateral mediano do joelho esquerdo. O especialista Andrea Campi, responsável pela operação, estima que a recuperação do jogador deve durar entre três e quatro meses.