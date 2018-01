Inzaghi volta à seleção italiana em pré-convocação Marcelo Lippi, técnico da seleção da Itália divulgou uma lista de pré-convocados para a Copa do Mundo. O selecionado, de 29 jogadores, conta com a volta do atacante do Milan, Filippo Inzaghi e as novidades Gamberini, zagueiro da Fiorentina, Semioli, meia do Chievo e Tavano, atacante do Empoli. O grupo, que não conta com jogadores de Roma e Inter de Milão, que fazem a final da Copa da Itália nesta quarta-feira no Estádio Olímpico de Roma, treinará junto nos dias 2 e 3 de maio. Sendo assim, a lista de Lippi é a seguinte: Goleiros: Amelia (Livorno), Buffon (Juventus), De Sanctis (Udinese) e Peruzzi (Lazio). Defensores: Barzagli (Palermo), Bonera (Parma), Fabio Cannavaro (Juventus), Gamberini (Fiorentina), Grosso (Palermo), Nesta (Milan), Oddo (Lazio), Pasqual (Fiorentina), Zaccardo (Palermo) e Zambrotta (Juventus). Meias: Barone (Palermo), Camoranesi (Juventus), Esposito (Cagliari), Gattuso (Milan), Liverani (Lazio), Marchionni (Parma), Pirlo (Milan) e Semioli (Chievo). Atacantes: Del Piero (Juventus), Gilardino (Milan), Iaquinta (Udinese), Filippo Inzaghi (Milan), Lucarelli (Livorno), Tavano (Empoli) e Toni (Fiorentina).