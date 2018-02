Ipatinga acerta com novo patrocinador para 2008

O Ipatinga está se preparando para fazer um bom papel no ano que irá estrear na divisão de elite do futebol brasileiro. Depois de conquistar o acesso para a Série A, o clube mineiro começa a montar uma estrutura maior. E o primeiro passo para isso foi acertar com um novo patrocinador. A Fiat, que também deve assinar contrato com o Palmeiras, anunciou nesta quarta-feira que será a nova patrocinadora do Ipatinga na temporada de 2008. Apesar disso, a Usiminas continua a parceria com o clube mineiro, que já dura nove anos. Com o acordo anunciado nesta quarta-feira, a Usiminas ocupará a parte frontal da camisa do Ipatinga e a Fiat terá sua marca estampada nas costas do uniforme do time. O patrocínio vale para todo ano, que terá a disputa do Campeonato Mineiro e do Brasileirão.