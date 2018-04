Ipatinga adia título e Santa Cruz é rebaixado na Série B

O Ipatinga manteve viva a esperança de conquistar o título da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o São Caetano, por 1 a 0, neste sábado à tarde, no Ipatingão. Com esse resultado, o time mineiro continua dois pontos atrás do líder Coritiba - 66 a 64 - e o campeão será conhecido somente na última rodada. Veja também: Classificação Calendário / Resultados Outros sete jogos, válidos pela 37.ª rodada, foram realizados neste sábado. Num deles, o Santa Cruz perdeu para o Criciúma, por 2 a 0, em Santa Catarina, sendo rebaixado para a Série C. No ano passado, o time pernambucano tinha caído da Série A. Ituano e Remo já tinham sido vítimas do descenso. O último rebaixado será definido na próxima rodada, sábado, dia 24, com todos os jogos a partir das 16 horas. Quatro times ainda estão ameaçados: Paulista, Santo André, Avaí e Gama. Por outro lado, desde a rodada anterior estão definidos os quatro times que vão disputar a Série A em 2008: Coritiba, Ipatinga, Portuguesa e Vitória. A vitória do Ipatinga, com gol de Marinho Donizete aos 45 minutos do segundo tempo, adiou a definição do título para a última rodada, quando o time mineiro terá que vencer o Paulista, em Jundiaí, e torcer por uma derrota do Coritiba diante do rebaixado Santa Cruz, em Recife. Na briga contra o rebaixamento, o Santa Cruz sofreu um gol logo aos 29 segundos, marcado por Odair, de cabeça, e perdeu por 2 a 0 (Odair marcou outro) para o Criciúma, que chegou aos 53 pontos, em sétimo lugar. Com apenas 42 pontos, em 18.º, o Santa está rebaixado. O Gama respirou ao vencer o Barueri, na Grande São Paulo, por 2 a 0. Assim ficou em 14.º lugar, com 48 pontos. Quem voltou para a zona de perigo é o Paulista, que perdeu, por 2 a 1, para o Fortaleza, no Ceará, sofrendo o segundo gol aos 48 minutos do segundo tempo. O time de Jundiaí, com 45 pontos, ocupa a 17.ª posição. Outros times comemoraram aliviados a saída da zona de perigo. A Ponte Preta chegou aos 49 pontos, em 13.º lugar, ao empatar em casa por 1 a 1 com o Ceará, também livre, com 50 pontos, em 11.º. O CRB fugiu da queda ao vencer o rebaixado Ituano, por 1 a 0, em Itu, alcançando os 50 pontos, em 12.º. Algumas partidas serviram apenas para cumprir tabela. Na Boca do Jacaré, mesmo com muitos reservas, a Portuguesa empatou o Brasiliense, por 1 a 1, e confirmou a terceira posição, com 60 pontos. O time da casa ficou em oitavo, com 53. No Barradão, a festa foi ao ritmo de muito axé. As cantoras Ivete Sangalo e Daniela Mercury, antes do jogo, envenenaram os torcedores do Vitória com um belo show. Em campo, o time da casa apenas empatou com rebaixado Remo, por 1 a 1, chegando aos 59 pontos. Mas a torcida nem ligou, tanto que aplaudiu o time visitante em vários momentos, até mesmo no momento do gol do adversário.