Ipatinga arranca empate com América-RN em casa O Ipatinga marcou nos minutos finais do jogo para garantir o empate por 2 a 2 com o América-RN, neste sábado à noite, pelo encerramento da 18.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado conquistado em casa deixou o time mineiro com 24 pontos, em 12.º lugar, enquanto a equipe potiguar, com 23 pontos, ocupa a 13.ª posição.