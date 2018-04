Ipatinga bate o Bragantino e foge da ameaça de queda

Depois de ser goleado pelo Campinense na última rodada, o Ipatinga contou com a estreia de Francismar para vencer o Bragantino por 2 a 0, nesta terça-feira, no estádio Ipatingão, em Ipatinga, pela 24.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Veja também:

Brasileirão Série B - Classificação | Tabela

SÉRIE B - Leia mais sobre a competição

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Com o resultado positivo, o time de Minas Gerais deixou a parte de baixo da tabela de classificação e agora soma 32 pontos - um a menos que o Bragantino, que vê o sonho do acesso à Série A ficar a cada rodada mais distante.

Os dois gols da vitória mineira foram marcados no primeiro tempo. Aos cinco minutos, Radar cruzou pelo lado direito, Carlinhos desviou de cabeça e enganou Gilvan. O gol, porém, foi dado para Radar. Aos 25, Francismar arriscou chute de fora da área e contou com desvio do zagueiro para acertar o canto direito.

Na etapa final, Marcelo Veiga modificou a maneira de jogar do Bragantino, mas parou na defesa do Ipatinga, que pouco atacou, exatamente para manter a vitória diante de sua torcida.

Na próxima rodada, os mineiros enfrentam a Portuguesa, no sábado, em Barueri (Grande São Paulo). Um dia antes, o Bragantino visita o Campinense, em Campina Grande.

IPATINGA 2 X 0 BRAGANTINO

Ipatinga - Marcelo Cruz; Alex Silva, Alessandro Lopes, Léo Oliveira e Radar (Luciano Sorriso); Fernando Miguel (Max), Lucas, Leandro Brasília e Francismar; Diego Silva e Marcelo Ramos (Amílton). Técnico: Emerson Ávila

Bragantino - Gilvan; Kadu, Carlinhos e Robson; Diego Macedo, Rodrigo Costa (Pedro Henrique), Paulinho, Danilo Bueno (Juninho) e João Paulo; Léo Jaime e Magrão (Tiago Almeida). Técnico: Marcelo Veiga

Gols - Radar, aos 5, e Francismar, aos 25 minutos do primeiro tempo

Cartões amarelos - Amílton e Luciano Sorriso (Ipatinga); Diego Macedo e João Paulo (Bragantino)

Árbitro - Marcos André Gomes da Penha (ES)

Renda - R$ 5.200,00

Público - 653 pagantes

Local - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)