Ipatinga bate Vila Nova e volta a vencer após 4 jogos

O Ipatinga encerrou um jejum de quatro jogos sem vitórias ao bater o Vila Nova por 2 a 0, em pleno estádio Serra Dourada, em Goiânia, nesta sexta-feira, na abertura da 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Diego Silva com um chute cruzado ainda na primeira etapa e Márcio Diogo, no segundo tempo, marcaram para os mineiros.

O resultado deixou o Ipatinga com 28 pontos, na décima colocação. Já o Vila Nova, que teve a estreia do técnico Arturzinho no lugar de Vágner Benazzi, ficou com 26, na 13.ª posição.

Com seis minutos de atraso, Vila Nova e Ipatinga começaram a disputa no primeiro tempo morno e sem grandes lances. O primeiro tempo só não foi pior por conta do gol do Ipatinga. Aos 14 minutos, Diego Silva entrou pela esquerda e bateu cruzado. O zagueiro do Vila Nova, Thiago Carvalho, tentou tirar e mandou para dentro. Mas o árbitro deu gol para o atacante mineiro.

Na segunda etapa, o Vila Nova voltou com o atacante Alex Dias e disposto a empatar. Mas a grande chance veio com o zagueiro Leonardo, que cabeceou uma bola na trave. Com o time goiano na pressão, o Ipatinga aproveitou os contra-ataques e aumentou com Márcio Diogo. Aos 43 minutos, ele invadiu a área e tocou no canto superior do goleiro para fazer 2 a 0.

Pela 22.ª rodada, o Vila Nova encara o São Caetano, fora de casa, no próximo dia 5 (sábado), às 16h10. Já o Ipatinga recebe a Ponte Preta, em Minas Gerais, no dia anterior, às 21 horas.

VILA NOVA 0 X 2 IPATINGA

Vila Nova - Max; Thiago Carvalho, Leonardo e Vitor; Dida, Bilica, Alisson (Ray), Ricardinho e Pachola (Washington); Gil e Willian (Alex Dias). Técnico: Arturzinho

Ipatinga - Marcelo Cruz; Alex Silva, Thiago Mathias, Léo Oliveira e Marinho Donizete; Max Carrasco, Lucas, Leandro Brasília (Joabe) e Marcelo Moscatelli (Max); Diego Silva e Marcelo Ramos (Márcio Diogo). Técnico: Emerson Ávila

Gols - Diego Silva, aos 14 minutos do primeiro tempo; Márcio Diogo, aos 43 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Vitor e Alisson (Vila Nova); Diego Silva e Marcelo Ramos (Ipatinga)

Árbitro - Alinor Silva da Paixão (MT)

Renda - R$ 57.215,00

Público - 4.988 pagantes

Local - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO)