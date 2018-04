Ipatinga comemora o acesso à Série A e pensa no futuro

Antes de completar 10 anos de fundação, o Ipatinga alcançou a elite do futebol brasileiro e se consolidou como a terceira força do futebol mineiro. O desafio da diretoria agora é reforçar o grupo de jogadores e montar uma equipe competitiva para a disputa, pela primeira vez, da Série A do Campeonato Brasileiro, em 2008. Representante do Vale do Aço, região do Estado de grande importância econômica, o Tigre confirmou sua classificação com a vitória por 3 a 2 sobre o Marília, na terça-feira (13), no Ipatingão. Em meio às comemorações pelo acesso, os dirigentes já avisam que pretendem solicitar à prefeitura local e à siderúrgica Usiminas um aumento da ajuda financeira destinada ao departamento de futebol. "Precisamos de mais verba. Na Série A, o nível salarial é bem maior", comentou o gerente de futebol, Antônio Ribeiro Carvalhaes Júnior. Para o vice-presidente do clube, Luciano Machado, a intenção é montar um time forte."para não fazer feio, bater (na Série A) e voltar". "Queremos bater lá e ficar". O Ipatinga não possui mais uma parceria formal com o Cruzeiro, que levou o clube do interior a ser apelidado de "filial" celeste. Em 2005, quando conquistou o título do Campeonato Mineiro, o Tigre contava com 17 atletas cedidos pelo clube de Belo Horizonte, que pagava em torno de 30% dos salários. Atualmente, o grupo conta com seis jogadores oriundos da Toca da Raposa, segundo o gerente de futebol. "Mas quem paga os salários é o Ipatinga", ressaltou. VITRINE Os dirigentes destacam que o clube do Vale do Aço se tornou uma "vitrine" ainda mais valiosa para o Cruzeiro. O presidente do Ipatinga, Itair Machado, aproveitou a conquista da vaga na Série A para reivindicar "mais apoio" dos irmãos Alvimar e Zezé Perrella, presidente e vice-presidente do clube celeste. "Com o apoio deles, temos condições de fazer o Ipatinga vingar na Série A", disse. "O Cruzeiro apóia outros clubes, mas esses clubes não sabem tirar proveito que o Ipatinga tira". Carvalhaes Júnior, porém, observou que o Ipatinga não está disposto a servir apenas como destino de jogadores "encostados" em outras equipes. "Se formos pegar todos os jogadores que não estão sendo aproveitados nos clubes e colocar aqui, não temos chances de fazer uma boa campanha", disse. "A gente viu muito jogador da Série B interessante. E estamos observando também jogadores da Série A". No momento, a prioridade da diretoria é a renovação dos contratos do atacante Alessandro, do volante Recife e do zagueiro Léo Oliveira. Os vínculos contratuais se encerram no final do ano. O técnico Emerson Ávila - que comandava as categorias de base do Cruzeiro e teve sua primeira experiência profissional - deve ser mantido no cargo. A intenção é fazer do Campeonato Mineiro um laboratório para a disputa da primeira divisão do Brasileiro. A última vez que um clube do interior de Minas disputou a divisão principal do Brasileirão foi há 22 anos, em 1985. O Estado não tinha três representantes na primeira divisão desde 2001, quando o América-MG foi rebaixado. TROFÉU A comemoração pela classificação para a Série A teve até troféu, entregue pela prefeitura em razão do aniversário de 25 anos do Estádio Ipatingão. Mas a diretoria e os jogadores não descartam a conquista do título da segunda divisão. Restando duas rodadas para o fim da competição, o Ipatinga soma 61 pontos, cinco a menos que o líder Coritiba.