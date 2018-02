Ipatinga derrota Remo na Série C O Ipatinga derrotou o Remo por 1 a 0, neste sábado, no Ipatingão, e se recuperou no quadrangular final da Série C do Brasileiro. O gol da vitória foi marcado pelo zagueiro Willian, aos 41 minutos do primeiro tempo. Esta foi a primeira vitória do atual campeão mineiro nesta fase do campeonato. Agora, soma 3 pontos, ao lado do próprio Remo e do América-RN, que joga neste domingo contra o Novo Hamburgo, no interior gaúcho. Com a vitória, o Ipatinga também manteve a invencibilidade em casa, que já dura 232 dias ou 10 jogos. A última derrota aconteceu diante do Cruzeiro, por 3 a 0, pela Copa do Brasil deste ano, no dia 9 de março. Desde então, foram 6 vitórias e 4 empates.