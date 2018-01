Ipatinga e Cruzeiro abrem quadrangular Cruzeiro e Ipatinga abrem, neste sábado, às 16h, no estádio Epaminondas Mendes Brito, o Ipatingão, na cidade do Vale do Aço de Minas, os quadrangulares decisivos da segunda fase do Campeonato Mineiro. A partida é válida pelo Grupo B da competição. O time do técnico Luiz Felipe Scolari ainda não sabe se poderá contar com o meia Jackson que, com o tornozelo direito inchado, é dúvida para a partida. Ele será reavaliado neste sábado para saber se terá ou não condições de jogo. Caso seja vetado, Scolari poderá optar por uma formação com três atacantes, escalando Marcelo Ramos. O volante Ricardinho, que se recupera de uma contusão, continua de fora. Marcos Paulo joga em seu lugar. Após o treinamento desta sexta-feira pela manhã na Toca da Raposa, o treinador disse que o Cruzeiro vai iniciar a nova etapa da competição estadual com força total. "Se é o jogo da vida para o Ipatinga, é o jogo da vida do Cruzeiro também". Felipão, que havia sido suspenso por 30 dias, pela expulsão e ofensas ao árbitro gaúcho Carlos Eugênio Simon, no primeiro jogo da semifinal da Sul-Minas, contra o Atlético-MG, vai poder comandar a equipe do banco de reservas devido a um efeito suspensivo. O tribunal da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai marcar um novo julgamento.