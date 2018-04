Ipatinga e Figueirense ficam no empate por 2 a 2

Após sair atrás no placar, o Figueirense virou para cima do Ipatinga, mas permitiu o empate e o jogo acabou 2 a 2, nesta terça-feira, em Ipatinga, pela 20.ª rodada, a primeira do returno, do Campeonato Brasileiro da Série B.

O resultado foi ruim para os dois times, que ficaram longe de seus objetivos. O Figueirense chegou aos 30 pontos, ficando mais distante do G-4, o grupo de acesso. O Ipatinga, por sua vez, soma 25, muito perto da zona de rebaixamento.

O time mineiro foi melhor no primeiro tempo e abriu o placar aos 22 minutos. Marcelo Ramos aproveitou cruzamento e falha da zaga catarinense e mandou para o gol aberto. Este foi seu gol de número 450 na carreira.

No início da segunda etapa, o time de Florianópolis empatou com Paulo Sérgio. Após cruzamento na área, o goleiro Fred falhou e o atacante concluiu para o gol. O Figueirense voltou aceso e virou aos 24 minutos com Fernandes, que pegou rebote de falta cobrada por Rafael Coelho. No final, os donos da casa empataram, aos 39, numa bomba de fora da área de Leandro Brasília.

Os dois times voltam a campo na próxima sexta, pela 21.ª rodada. O Ipatinga enfrenta o Vila Nova, às 21 horas, em Goiânia, enquanto o Figueirense joga contra o ABC, no mesmo horário, em Florianópolis.

IPATINGA 2 X 2 FIGUEIRENSE

Ipatinga - Fred; Cláudio (Evandro), Thiago Mathias, Léo Oliveira e Marinho Donizete; Max Carrasco, Alex Silva, Leandro Brasília e Marcelo Moscatelli (Márcio Diogo); Diego Silva (Luís Fernando) e Marcelo Ramos. Técnico: Emerson Ávila

Figueirense - Dalton; João Filipe, Roger Carvalho e Edson; Lucas, Carlinhos, Paulinho, Fernandes (Alê) e Egídio; Douglas (Paulo Sérgio) e Rafael Coelho (William Massari). Técnico: Roberto Fernandes

Gols - Marcelo Ramos, aos 22 minutos do primeiro tempo; Paulo Sérgio, aos 2, Fernandes, aos 24, e Leandro Brasília, aos 39 minutos do segundo tempo

Cartões amarelos - Thiago Mathias e Léo Oliveira (Ipatinga); Douglas, Edson e Fernandes (Figueirense)

Cartão vermelho - Egídio (Figueirense)

Árbitro - Antônio Rogério Batista do Prado (SP)

Renda e público - Não disponíveis

Local - Estádio Ipatingão, em Ipatinga (MG)