Ipatinga ganha do América-MG na estréia Antes da partida, o América-MG preparou uma festa para receber o torcedor para a sua estréia no Campeonato Mineiro de 2005. Porém, ao final do jogo, o torcedor saiu do Estádio Independência decepcionado. Afinal, o Coelho perdeu para o Ipatinga, neste domingo, por 1 a 0. O gol da ?filial? do Cruzeiro no interior foi marcado por Marinho. Se servir de consolo para o torcedor americano, nenhum time que mandou o jogo em casa conseguiu o resultado positivo na primeira rodada do Estadual. Três foram derrotados e um empatou. O torcedor do América não tinha muita expectativa com o elenco que sofreu uma grande reformulação para iniciar o Estadual. Porém, uma derrota em casa, logo na estréia, não estava nos planos. E logo no início do jogo, a falta de investimento do Coelho para a competição ficou aparente. Aos 6 minutos, o Ipatinga abriu o placar que lhe daria a vitória. O lateral-esquerdo Beto desceu com facilidade pela esquerda e cruzou. Contando com a falha na defesa do adversário, o atacante Marinho só teve trabalho para antecipar e desviar do goleiro Ricardo Berna. Com o gol logo no início, o time do Vale do Aço apenas administrou o resultado até o final da partida, já que o Coelho não demonstrou força para reagir. Pelo interior, o Villa Nova estreou com vitória. Bateu o Democrata, de Sete Lagoas, no campo do adversário, por 1 a 0. O Ituiutaba, que fez sua estréia na Primeira Divisão do Estadual, empatou em casa, por 2 a 2, com o Guarani, de Divinópolis. Já o Mamoré, de Patos de Minas, também perdeu em casa para Valério, de Itabira, por 2 a 1.