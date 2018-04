Ipatinga, Portuguesa e Vitória garantem acesso para Série A

A noite desta terça-feira foi de definições na Série B do Campeonato Brasileiro, que teve sua 36.ª rodada completa, com 10 jogos. Na parte de cima da tabela, Portuguesa, Ipatinga e Vitória garantiram o acesso à elite do futebol brasileiro, em 2008, fazendo companhia ao Coritiba, quase campeão. Veja também: Mesmo perdendo para o Coritiba, Portuguesa volta à Série A Classificação Calendário / Resultados A Lusa foi derrotada pelo Coritiba, por 2 a 0, enquanto o Ipatinga passou pelo Marília, por 3 a 2, e o Vitória venceu o CRB, por 4 a 1. Além disso, outros dois resultados serviram para definir o acesso. Em casa, o Fortaleza perdeu para o São Caetano, por 1 a 0, enquanto também em seu campo o Criciúma perdeu para o Paulista, por 2 a 1. Os derrotas teriam chances matemáticas se tivessem vencido. Na parte de baixo da tabela, o Remo decretou o seu rebaixamento, ao perder para o Ituano, por 2 a 1, e juntou-se ao próprio time de Itu, que já tinha sua queda definida. O Santa Cruz também perdeu para o Brasiliense, por 3 a 2, e com 42 pontos, ficou bem próximo do descenso. Tentam fugir da quarta vaga de queda, sete times: Santo André, Gama, Paulista, CRB, Avai, Ponte e Ceará.