Ipatinga promete pressão contra Remo Em busca da reabilitação no quadrangular final da Série C do Brasileiro, o Ipatinga aposta no apoio de sua torcida e na invencibilidade de 229 dias em casa para superar o Remo, neste sábado à tarde, no Ipatingão, no interior de Minas Gerais. Campeão mineiro de 2005, o Ipatinga perdeu em casa pela última vez no dia 9 de março, quando o Cruzeiro ganhou por 3 a 0 pela Copa do Brasil. Desde então, 5 vitórias e 4 empates. Além disso, o time deve ter o apoio de cerca de 15 mil torcedores. Na primeira rodada do quadrangular final, o Ipatinga perdeu de virada para o América, por 2 a 1, em Natal (RN). Já o Remo, no Mangueirão lotado, em Belém, venceu o Novo Hamburgo por 1 a 0. O Ipatinga terá algumas mudanças. Na lateral-esquerda, Marinho Dozinete entra no lugar de Anderson, que está suspenso. No meio-campo, Léo Silva substitui Jaílton e no ataque, Gustavinho, recuperado de lesão, volta após três jogos de fora. No Remo, o técnico Roberval Davino está sem problemas e vai manter o mesmo time da rodada passada. Mas o sossego deve acabar logo, porque sete jogadores estão pendurados com dois cartões amarelos: Magrão, Vitor Boleta, Serginho, Émerson, Landu, Douglas e Eduardo. O outro jogo da rodada da Série C acontece no domingo: Novo Hamburgo x América-RN.