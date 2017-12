Ipatinga promete reação na Série C Depois do empate em casa com o Novo Hamburgo por 2 a 2, o técnico Ney Franco, do Ipatinga, sabe que o time precisa agora de uma vitória fora de casa para se reequilibrar dentro do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Após três rodadas, o América-RN lidera com seis pontos, seguido por Ipatinga e Novo Hamburgo, com quatro, e o Remo, com três. Campeão e vice vão garantir o acesso para a Série B. Ney Franco quer a recuperação logo na rodada deste final de semana, quando enfrenta novamente o Novo Hamburgo, na abertura do returno. "Não há desespero porque nossa equipe tem feito boas partidas fora de casa", garante. No Novo Hamburgo, o zagueiro Sandro Blum pode desfalcar o time, já que sentiu uma lesão no jogo de quarta-feira. O técnico Gilmar Iser espera para saber se poderá contar com o retorno do zagueiro Luís Henrique, também lesionado. Em três rodadas, o time gaúcho é o único que somou ponto fora de casa. Os jogadores do Remo deixaram o campo depois da derrota para o América muito revoltados, por terem sofrido um gols nos acréscimos, na derrota de 1 a 0, em Natal (RN). O volante Odair deu um soco em uma lâmpada nos vestiários e o atacante Landu chutou uma porta. O técnico Roberval Davino confia agora na recuperação nos dois próximos jogos, quando o Remo joga em casa contra o próprio América e o Ipatinga. Luís Carlos Martins, técnico do América, não quer otimismo exagerado entre os jogadores, mas reconhece que um empate em Belém será um "excelente resultado".