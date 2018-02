Ipatinga terá dois reforços na partida contra o Palmeiras O Ipatinga terá dois reforços para enfrentar o Palmeiras, na próxima quarta-feira, pela segunda rodada da Copa do Brasil. Recém contratados, o atacante Diego Silva e o volante Luciano Sorriso foram regularizados na CBF e poderão defender o clube. Além deles, o técnico Flávio Lopes poderá contar com o zagueiro Léo Oliveira e os atacantes Camanducaia e Ferreira, que foram liberados pelo departamento médico. Os jogadores, inclusive, já devem participar dos treinos para o jogo de quarta. No último domingo, o time de Flávio Lopes foi derrotado pelo Rio Branco, dentro do Ipatingão, por 2 a 1, pelo Campeonato Mineiro. O resultado deixou os torcedores desconfiados, uma vez que o Ipatinga é apenas o sexto colocado no Estadual, com 12 pontos em oito jogos.