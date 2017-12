Ipatinga vence fora e lidera Série C O Ipatinga assumiu a liderança isolada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C ao vencer o Novo Hamburgo, por 2 a 1, no interior gaúcho, na abertura do returno, neste domingo à tarde. O time mineiro, agora, soma sete pontos, enquanto o gaúcho tem quatro. O Remo venceu o América-RN, por 2 a 0, em Belém (PA) e ambos têm seis pontos, mas o time paraense leva vantagem no saldo de gols - 1 a -1. Campeão e vice vão subir para a Série B em 2006. O primeiro lugar foi garantido pelo Ipatinga que também é o primeiro time a vencer fora de casa. Saiu atrás, com Rafael marcando aos 12 minutos para o time da cada, mas virou o placar com dois gols de Rodriguinho aos 40´, de cabeça, e aos 45 minutos ainda do primeiro tempo. No meio de semana, em Minas Gerais, eles tinham empatado em 2 a 2. No Mangueirão, mais de 32 mil pessoas empurraram o remo para a vitória sobre o América, devolvendo a derrota, por 1 a 0, em Natal (RN). Os gols saíram no segundo tempo, com Barata aos 22´ e Landu, aos 41 minutos do segundo tempo. A penúltima rodada será realizada no próximo domingo, dia 13, com o Remo recebendo o Ipatinga e o América recepcionando o Novo Hamburgo.