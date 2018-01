Ipatinga vence o Americano: 2 a 0 Finalista da Taça Guanabara, o Americano estreou mal na Copa do Brasil. Sem poupar nenhum titular, a equipe de Campos perdeu nesta quarta-feira à noite para o Ipatinga, por 2 a 0, no Estádio Ipatingão, em Minas Gerais. Marinho, aos 40 minutos do primeiro tempo, e Gustavinho, aos 12 da etapa final, marcaram os gols do time da casa. Agora, o Americano terá de vencer por três de diferença para se classificar à segunda fase do torneio. O confronto ocorrerá em Campos, no dia 2 de março. Se o clube do coração do presidente Eduardo Vianna, presidente da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), afastado sob acusação de evasão de renda entre outros crimes, derrotar o Ipatinga pelo mesmo placar, a vaga será decidida em cobranças de pênaltis. A ordem no vestiário era a de esquecer o resultado e passar a se concentrar exclusivamente na decisão de domingo, contra o Volta Redonda, no Maracanã, pelo primeiro turno do Campeonato Carioca.