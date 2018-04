Ipatinga vence o Gama e fica perto da Série A de 2008

No fechamento da 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, neste sábado à tarde, a mudança expressiva na tabela de classificação foi conseguida pelo Ipatinga. O time mineiro foi até Brasília, venceu o Gama por 2 a 0, consolidando-se na terceira posição da tabela, com 58 pontos. Faltando três rodadas para o término da competição, o Ipatinga só depende de mais três pontos para ficar ao lado dos grandes de Minas Gerais: Cruzeiro e Atlético-MG, na Série A de 2008. No Mané Garrincha, os gols foram anotados por Gerson Magrão e Beto, ambos no primeiro tempo. Veja também: Classificação Calendário / Resultados O Vitória se manteve na quarta posição, com 55 pontos, ao perder para o Paulista, por 3 a 0, em Jundiaí. Os gols foram marcados por Marcelo Toscano, de pênalti, Rodrigo Sá, de cabeça, e Jairo e deixaram o time de jundiaiense fora da zona do rebaixamento. O Paulista tem 42 pontos, igual ao Santo André e Santa Cruz, mas leva vantagem no número de vitórias sobre os concorrentes: 11 a 10. Único clube já garantido na Série A, o Coritiba não se apresentou bem no Estádio da Ressacada e perdeu para o Avaí, por 1 a 0, com gol de André Paulino, de cabeça. O time catarinense chegou aos 47 pontos, passou a ocupar a 13.ª posição e parece bem perto de se livrar do rebaixamento. O Coxa, tranqüilo, lidera com 63 pontos e ainda faz contas para ser campeão. Quem poderia encostar na zona de acesso era o Fortaleza, que acabou ficando com 50 pontos, em sexto lugar, ao perder para o Remo, por 3 a 2, em Belém. Este resultado deu sobrevida ao time paraense, virtualmente rebaixado, com 35 pontos, em penúltimo lugar. O jogo foi cheio de alternativas, mas Andrezinho marcou o gol da vitória aos 43 minutos do segundo tempo. Antes Adriano Miranda e Fábio Oliveira tinham feito para o Remo. Do lado do time cearense marcaram Willian e Paulo Isidoro. Na capital do Ceará, em Fortaleza, o brasiliense deu um passo decisivo para se livrar do descenso ao vencer o Ceará, por 3 a 1. O resultado deixou o time candango com 49 pontos, em nono lugar. Com os mesmos pontos, o Ceará está em oitavo por ter mais gols marcados: 55 a 53. Os gols do visitante foram anotados por Dimba (2) e Rafael, enquanto Fernando Lombardi fez o de honra do time da casa. Mesmo rebaixado, o ituano ainda não jogou a toalha e empatou com o São Caetano, por 2 a 2, no ABC, chegando aos 30 pontos, ainda na lanterna. O Azulão, com 47 pontos, é o 14.º colocado, e ainda corre risco de cair. Piá abriu o placar aos seis minutos de jogo, marcando o gol de número mil na competição. Edson Borges e Beto viraram o placar ainda no primeiro tempo. O empate do visitante aconteceu na etapa final com Júlio César. Se a competição terminasse agora, teriam garantido o acesso à Série A os seguintes clubes: Coritiba (63), Portuguesa (59), Ipatinga (58) e Vitória (55). Por outro lado, estariam rebaixados para a Série C: Ituano (30), Remo (35), Santa Cruz (42) e Santo André (42). A 36.ª rodada será toda realizada na terça-feira à noite. Confira os resultados da 35.ª rodada: Terça-feira Marília 4 x 2 Santo André CRB 2 x 0 Criciúma Sexta-feira Portuguesa 6 x 2 Barueri Santa Cruz 1 x 1 Ponte Preta Sábado Avaí 1 x 0 Coritiba Gama 0 x 2 Ipatinga Paulista 3 x 0 Vitória Remo 3 x 2 Fortaleza Ceará 1 x 3 Brasiliense São Caetano 2 x 2 Ituano