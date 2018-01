Irã derrota a Costa Rica por 3 a 2 em amistoso na Ásia Em mais um amistoso preparatório para a disputa da Copa do Mundo, a seleção do Irã derrotou a Costa Rica por 3 a 2, nesta quarta-feira, em Teerã. Os iranianos fizeram 3 a 0 ainda no primeiro tempo - com gols de Ali Karimi (aos 10), Ali Daei (aos 16) e Hashemian (aos 34) -, mas permitiram uma reação dos costarriquenhos, que diminuiram com Hernández (aos 44 da primeira etapa) e Fonseca (aos 15 do segundo tempo). No Mundial da Alemanha, o Irã está no Grupo D ao lado de Portugal, México e Angola. A estréia dos iranianos será no dia 11 de junho contra os mexicanos, em Nuremberg. A Costa Rica está no Grupo A e fará a partida inaugural da Copa contra os donos da casa no dia 9, em Munique. Equador e Polônia completam a chave.