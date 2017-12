Irã deve perder atacante para o jogo contra Portugal O atacante Ali Daei, capitão da seleção iraniana de futebol, sofreu uma contusão nas costas e se tornou dúvida para a partida contra Portugal. O técnico Branko Ivankovic não sabe quanto tempo o atleta vai precisar para se recuperar da lesão. "Ele recebeu uma pancada durante o jogo com o México (os iranianos perderam por 3 a 1) e provavelmente ficará de fora da partida contra os portugueses", explicou Ivankovic. Apesar da derrota na estréia, Ivankovic ainda acredita numa classificação. "Demos muitos presentes para o México. O mesmo não deve acontecer nas próximas partidas. Estamos totalmente concentrados para enfrentar Portugal. Vale lembrar, no futebol não se pode prever o que vai acontecer". A partida entre Irã e Portugal acontecerá no próximo sábado.