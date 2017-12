Irã divulga convocados para a Copa da Alemanha O treinador da seleção do Irã, o croata Branko Ivankovich, anunciou nesta segunda-feira a lista dos 23 convocados para a disputa da Copa do Mundo da Alemanha. O país do Oriente Médio vai participar do seu terceiro Mundial - esteve na Argentina-1978 e na França-1998. Entre os jogadores que irão defender o selecionado, quatro atuam no futebol do país anfitrião da competição: os meias Mehdi Mahdavikia (Hamburgo), Fereydoon Zandi (Kaiserslautern) e Ali Karmi (Bayern de Munique-ALE) e o atacante Vahid Hashemian (Hannover). No Grupo D da Copa da Alemanha, os iranianos irão fazer a sua estréia no torneio diante do México, no dia 11 de junho, em Nuremberg. Os outros membros da chave são Angola e Portugal, que é dirigido pelo brasileiro Luiz Felipe Scolari. Confira os jogadores convocados: Goleiros Ebrahim Mirzapour (Foolad Khuzestan) Vahid Talebloo (Esteghlal Teheran) Hassan Roudbarian (Pas) Defensores Yahya Golmohammadi (Saba Battery) Mohammad Nosrati (Pas) Rahman Rezaei (Messina-ITA) Sattar Zare (Bargh Shiraz) Hossein Kaabi (Foolad Khuzestan) Sohrab Bakhtiarizadeh (Saba Battery) Amir Hossein Sadeqi (Esteghlal Tehran) Meias Javad Nekounam (Sharjah-UAE) Anderanik Teymourian (Abomoslem Khorasan) Mehdi Mahdavikia (Hamburgo-ALE) Fereydoon Zandi (Kaiserslautern-ALE) Ali Karmi (Bayern de Munique-ALE) Mehrzad Madanchi (Persepolis) Javad Kazemian (Persepolis) Atacantes Ali Daei (Saba Battery) Vahid Hashemian (Hannover-ALE) Reza Enayati (Esteghlal Teheran) Arash Borhani (Pas) Masoud Shojai (Saipa) Rasoul Khatibi (Sepahan Isfahan)