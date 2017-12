Irã e Paraguai vencem amistosos para a Copa No último amistoso antes da Copa disputado nesta quarta-feira, o Irã goleou a seleção da Bósnia Herzegovina por 5 a 2, em Teerã, para a festa de 35 mil torcedores que compareceram ao Estádio Azadi. O único incidente do jogo foi registrado antes do início da partida, quando algumas mulheres se concentraram na porta do estádio exigindo o direito de entrar, o que é proibido pela legislação islâmica do Irã. Os iranianos começaram mal a partida e com 20 minutos de jogo já estavam perdendo por 2 a 0. Mas, com o apoio da torcida, a seleção foi para o ataque e conseguiu virar o placar ainda no primeiro tempo. Mehrzad Madanchi marcou aos 25 minutos, Rahman Rezai empatou aos 44, e Vahid Hashemian virou aos 45. No segundo tempo os iranianos foram mais cautelosos e só marcaram no final do jogo. O quarto gol saiu aos 43 minutos, com Reza Enayati. Já o quinto e último surgiu aos 45, com Rasul Jatibi. O Irã estréia na Copa do Mundo no dia 11 de junho, contra o México. Geórgia 0 x 1 Paraguai O Paraguai venceu nesta quarta-feira a seleção da Georgia por 1 a 0, em Dornbirn, no último amistoso preparatório disputado antes da Copa do Mundo da Alemanha, que começa no dia 9 de junho. O gol paraguaio foi marcado aos 41 minutos do primeiro tempo, com o atacante Nelson Haedo Valdez. Após o gol, os paraguaios seguraram o resultado até o final do amistoso. O Paraguai estréia na Copa do Mundo no dia 10 de junho, contra a Inglaterra. Nova Zelândia só empata Em amistoso disputado nesta quarta em Tallinn, capital da Estônia, os donos da casa empataram com a Nova Zelândia por 1 a 1. As duas seleções estão fora da Copa. A Nova Zelândia será a adversária do Brasil no amistoso do dia 4 de junho, o último da seleção brasileira antes da Copa do Mundo.