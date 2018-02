Irã ganha do Japão nas Eliminatórias A seleção japonesa, do técnico brasileiro Zico, foi derrotada pelo Irã por 2 a 1, nesta sexta-feira, em Teerã, e caiu para o terceiro lugar do grupo 2 das Eliminatórias Asiáticas para a Copa de 2006. O Japão está com 3 pontos, 1 atrás dos próprios iranianos e também do Bahrein, que venceu a Coréia do Norte por 2 a 1. No jogo no estádio Azadi, em Teerã, Hashemian marcou os dois gols do Irã, enquanto Fukunishi descontou para o Japão. Essa foi apenas a segunda rodada da fase final das Eliminatórias - os próximos jogos acontecem na quarta-feira, com os iranianos visitando a Coréia do Norte e os japoneses recebendo o Bahrein. Nas Eliminatórias Asiáticas, os dois primeiros colocados de cada grupo (no outro tem Coréia do Sul, Arábia Saudita, Usbequistão e Kuwait) estão garantidos na Copa do Mundo de 2006, que será na Alemanha. E os dois terceiros ainda disputam um confronto direto, em que o vencedor irá para a repescagem contra uma seleção da Concacaf.