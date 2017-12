Irã goleia equipe alemã em último amistoso antes da Copa A seis dias de fazer a sua estréia na Copa do Mundo, a seleção do Irã superou a equipe alemã do VFB Friedrichshafen por 5 a 0, em amistoso realizado nesta segunda-feira, em território germânico. O confronto foi acompanhado por cerca de 5 mil pessoas. Os gols do jogo foram anotados por Javad Kazemeian, Arash Borhani, Javad Nekounam e Rasoul Khatibi (2). O ala-direito Mehdi Mahdavikia, do Hamburgo, e o meia-atacante Ali Karimi não participaram da partida por causa de lesões nas costas e musculares, respectivamente. As partidas da seleção iraniana no Mundial de 2006 poderão ser acompanhadas pelo presidente do país, Majmud Ajmadineyad. A chanceler alemã Angela Merkel evitou falar sobre a possível presença do político. No Grupo D da Copa do Mundo da Alemanha, o Irã fará a sua estréia na competição diante do México, no próximo domingo, em Nuremberg. A equipe dirigida pelo treinador croata Branko Ivankovic ainda jogará na primeira fase contra Portugal e Angola. Primeira vitória A seleção de Trinidad e Tobago derrotou, com grande dificuldade, ao St. Pauli, clube da 3.ª divisão alemã, por 2 a 1, em um amistoso de preparação da a Copa do Mundo, nesta segunda-feira, em Hamburgo, norte da Alemanha. Trinidad e Tobago sofreu para impor seu futebol ante ao semifinalista da mais recente edição da Copa da Alemanha. A partida foi marcada por lances ríspidos e com a expulsão de um jogador de cada equipe. Jones abriu o placar para Trinidad aos 14 minutos do primeiro tempo. Scotland ampliou aos 25, e Meggle diminui para o St. Pauli, aos oito da etapa complementar. Sem seu atacante e grande estrela, Dwight Yorke, o time caribenho venceu seu primeiro amistoso de preparação para o mundial. Neste período, Trinidad perdeu por 3 a 0 para a República checa; 2 a 1 para o País de Gales; e 3 a 1 para a Eslovênia. A equipe está no Grupo B da Copa, junto com Inglaterra, Suécia e Paraguai. A estréia de Trinidad será contra os suecos no dia 10 de junho, em Dortmund.