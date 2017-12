Irã quer se despedir da Copa do Mundo com vitória Os iranianos querem despedir-se do Mundial com um triunfo na última rodada. Já sem chances de classificação, a seleção do Irã está confiante em triunfar diante de Angola, na quarta-feira, às 11 horas (Brasília) em Leipzig. ?Já mostramos o que podemos fazer?, afirmou o meia Zandi. ?E agora jogaremos sem pressão. Temos chance de ir embora com vitória.? O Irão é a única seleção do Grupo D que ainda não tem pontos e não tem mais chances de classificação para as oitavas-de-final. Angola tem um ponto e para ficar com a vaga precisa vencer os iranianos e torcer para que o México perca para Portugal, em Gelsenkirshen, no mesmo dia e horário. SEGURANÇA REFORÇADA Autoridades alemãs estão dobrando a segurança para o duelo entre Angola e Irã. Tudo para evitar protestos contra o presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad, acusado de anti-semitismo e de promover um holocausto em seu país.