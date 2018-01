Irã também garante vaga na Copa Assim como o Japão, o Irã garantiu nesta quarta-feira uma vaga na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. A classificação veio com a vitória por 1 a 0 sobre o Bahrein, em Teerã, pelas Eliminatórias Asiáticas. Com essa vitória em casa, o Irã chegou aos 13 pontos, na liderança do grupo B, enquanto o Japão tem 12 após ganhar da Coréia do Norte também nesta quarta-feira, por 2 a 0. Faltando apenas uma rodada para o final das Eliminatórias, o Bahrein está com 4 pontos e a seleção norte-coreana ainda não pontuou. Nas Eliminatórias Asiáticas, apenas os dois primeiros colocados da chave garantem vaga direta na Copa, enquanto o Bahrein já está classificado para disputar a repescagem que levará mais uma seleção para o Mundial da Alemanha. No lotado estádio Azadi, com mais de 100 mil pessoas, a seleção iraniana ganhou com um gol do defensor Mohammad Nosrati, aos 2 minutos do segundo tempo. Será a terceira Copa do Mundo na história do Irã, que foi também aos torneios na Argentina/78 e França/98. Além da Alemanha, garantida por ser a sede, Japão e Irã são as únicas seleções oficialmente já garantidas na Copa do Mundo de 2006.