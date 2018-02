Irã volta atrás e retira candidatura de aliado para agradar a Fifa

O presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad retirou a candidatura de seu aliado, Mohammad Ali-Abadi, à presidência da Federação de Futebol do Irã, para pôr fim à disputa com a Fifa que poderia causar a exclusão do país das próximas copas. O candidato Mohammad Ali-Abadi, vice-presidente do órgão governativo para a educação física do Irã, não era apoiado pela Fifa, que diz não aceitar intromissões políticas nas federações afiliadas. Em uma entrevista televisiva, Ahmadinejad disse que "um time político tentou se aproveitar da situação sem levar em conta os interesses da nação", aludindo a seus adversários, que, já na última semana, haviam reafirmado a impossibilidade de Ali-Abadi se candidatar, por causa de seu papel político. "No que diz respeito ao futebol, pedi a Ali-Abadi que se retirasse para permitir a eleição de uma pessoa com as competências certas", explicou o presidente iraniano. Ahmadinejad também afirmou que ele mesmo havia pedido a Ali-Abadi que apresentasse uma candidatura, porque "o futebol precisa de uma personalidade forte para resolver os seus problemas". A candidatura foi entendida como uma provocação em relação a Mohen Safaie Farahani, um reformador apoiado pela Fifa e que foi nomeado para a chefia do Comitê Provisório da Federação de Futebol iraniana. A ausência de um presidente à frente da Federação de Futebol do Irã impossibilitou a pesquisa para contratação de um treinador novo para a seleção. Nas sondagens, contudo, circulam nomes como o do alemão Winfried Schaefer e do francês Philippe Troussier. Mas, no momento atual, há um grande impasse. O Irã, que participou do Mundial de 2006 na Alemanha, ainda tem chance de se classificar para a Copa de 2010, que será realizada na África do Sul. Na rodada eliminatória, o país deve enfrentar o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos e a Síria.