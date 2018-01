Irado, Gil nega que virou um boêmio Na festa pela vitória do Corinthians contra o Rio Branco por 2 a 1, sábado no Pacaembu, havia um jogador muito contrariado. Gil não se conformava com as fortes críticas pelo seu péssimo futebol. Não se atrevia a contestar. Mas não concordava com o motivo apontado por alguns: a nova paixão pela vida noturna. "A minha fase realmente não está boa, mas algumas pessoas se aproveitam para falar um monte de bobagens. Eu não admito!", desabafava. O problema está se complicando para Gil porque o treinador Juninho Fonseca já disse que o atleta enfrenta problemas psicológicos. Como o atacante negou, há uma busca no Parque São Jorge sobre o que aconteceu com o jogador. Antes disso, no entanto, a diretoria promete liberar Rodrigo, Marcelo Ramos e Valdson para a partida contra a União Barbarense domingo em Santa Bárbara. O trio tem problemas burocráticos para poder ter as suas inscrições aceitas no Campeonato Paulista. Modéstia - Em relação a Rincón, o volante de 37 anos, melhor jogador contra o Rio Branco, deverá ser o novo capitão do time corintiano. "Eu não vou forçar a barra. Respeito demais o Rogério. Vou deixar por conta do técnico Juninho. Mas se não vier a faixa, não tem problema. Vou orientar todos da mesma maneira que sempre fiz." Sobre o seu ótimo futebol que mostrou, o colombiano foi direto. "Foi bom para quem duvida de mim. Por mim, joguei o meu normal."