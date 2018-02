Iraniano Sepahan abre Mundial da Fifa com vitória sobre amadores O clube iraniano Sepahan passou sem dificuldades pelo time de amadores da Nova Zelândia Waitakere United por 3 x 1, nesta sexta-feira, na partida de abertura do Mundial de Clubes da Fifa. O Waitakere, time formado por vendedores, professores e operários, viu o tamanho da dificuldade que teria quando o atacante Emad Mohammed efetivamente matou o jogo com dois gols nos quatro primeiros minutos. A vitória confortável do time iraniano dá ao Sepahan a oportunidade de revanche contra o japonês Urawa Reds, que no mês passado venceu o duelo entre as equipes na final da Liga dos Campeões da Ásia. A partida será em Tóquio, na segunda-feira. Os dois gols de oportunismo de Mohammed deixaram os jogadores do Waitakere perdidos, antes do também iraquiano Abu Al Hail marcar o terceiro, a dois minutos do segundo tempo. Uma pressão no final dos neozelandeses resultou num gol de consolação aos 29 minutos, com Darren Bazeley, aproveitando falha do goleiro Mohammad Savari. O Milan, atual campeão da Europa, e o Boca Juniors, campeão da Copa Libertadores, estréiam na competição de sete equipes diretamente na semifinal, na semana que vem. (Reportagem de Alastair Himmer)