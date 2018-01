Iranildo acerta volta ao Botafogo O Botafogo acertou nesta sexta-feira a contratação do meia Iranildo. O jogador esteve no clube e conversou com a diretoria sobre seu retorno. O passe de Iranildo pertence ao Flamengo, que já concedeu o aval para seu empréstimo. "Falta somente alguns detalhes, mas nada que seja grave", disse o presidente do Botafogo, Mauro Ney Palmeiro.