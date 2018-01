Iranildo desfalca o Brasiliense O técnico Joel Santana não poderá contar com o meia Iranildo no jogo do Brasiliense contra o Juventude, neste sábado às 16 horas. O principal jogador do meio-campo do time do Distrito Federal não se recuperou de uma contratura muscular e está fora do jogo no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). Em seu lugar atuará Alex Oliveira. Embalado por duas vitórias seguidas, e após dar um salto da 19.ª posição (na zona de rebaixamento), para a 14.ª, o Brasiliense tem duplo desafio na partida: vencer o clima frio do Sul e vencer o jogo para encostar nas equipes que ocupam as onze melhores posições na classificação do Brasileirão, que lhe daria uma vaga na Copa Sul-Americana do ano que vem.