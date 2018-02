Iranildo está fora da final da Série B O meia Iranildo, um dos principais jogadores do Brasiliense, está suspenso e não joga a última partida, no próximo sábado contra o Bahia, na Fonte Nova. Em seu lugar, o técnico Edinho Nazaré deverá escalar Tiano ou Wellington Dias. Contra o Bahia o treinador quer a equipe jogando com ousadia, em contra-ataque e em velocidade. E Creedence, que será mantido na equipe, é a esperança de gols do time que pretende vencer para conquistar o inédito título da Série B. "Precisamos de ousadia, muita ousadia", disse o técnico, que pretende abrir a marcação adversária jogando pelas laterais. O time que se apresenta nesta terça-feira, tem outros problemas na escalação. Rogério Souza (suspenso), deverá ser substituído por Jamur. E Deda, também suspenso, por Salvino ou Pituca. Dependendo do resultado de outro jogo, Avai x Fortaleza, o Brasiliense que já garantiu a vaga na Série A poderá até perder o jogo para ser campeão. Fora o jogo de sábado, o Brasiliense já iniciou o processo de renovação de contrato para manter sua base e o elenco para o ano que vêm. Além do atacante Creedence, já renovaram contrato com o Jacaré o goleiro França, o volante Rochinha e o meia Tiano. Iranildo e Fabrício começam a negociar a renovação na próxima semana.