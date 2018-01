Iraque avança nas eliminatórias A seleção do Iraque se classificou para a segunda fase das eliminatórias asiáticas para a Copa do Mundo de 2002 ao empatar por 1 a 1 com o Casaquistão, nesta quarta-feira. As duas equipes terminaram na liderança do grupo 6, com 14 pontos, mas os iraquianos têm melhor saldo de gols. Na outra partida do grupo, Nepal goleou Macau por 6 a 1. Os nepaleses terminaram em terceiro do grupo com seis pontos. Macau perdeu todos os jogos e não pontuou. Nesta fase, os campeões de cada um dos 10 grupos avançam para a segunda fase, de onde sairão dois classificados para a Copa. Uma terceira vaga será decidida numa repescagem com uma seleção européia. No grupo 7, o Usbequistão venceu Turcomenistão por 1 a 0 e assumiu a liderança isolada, com seis pontos. Com a vitória por 2 a 0 da Jordânia sobre Taiwan, Turcomenistão e Jordânia dividem a vice-liderança, com três pontos cada. Taiwan é a última colocada, sem nenhum ponto. A terceira rodada do grupo, disputado em Tashkent (Usbequistão) será na sexta-feira, com Taiwan x Turcomenistão e Usbequistão e Jordânia. As três rodadas restantes serão disputadas em Amã, na Jordânia.